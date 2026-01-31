Gajdics Ottó: Ez az igazság a Lázár-ügyben!

A cigányság és a magyarság közé mesterségesen próbálnak éket verni azok, akiknek nem érdeke a társadalmi béke – véli Gajdics Ottó. Az újságíró szerint Lázár János legutóbbi kijelentései kapcsán ugyanolyan karaktergyilkossági kísérlet zajlik, mint korábban Kövér László esetében. Gajdics hangsúlyozta, hogy a Fidesz-kormány közmunkaprogramja valós kitörési lehetőséget biztosított a cigány honfitársainknak, akik közül sokan ma már a versenyszférában dolgoznak és hálásak a kapott esélyért. Az elemző szerint „aljas és gazember” az, aki most feszültséget szít a két közösség között.