Gajdics és Bayer öröksége feltámad, hogy rendet tegyen a szakmában

Péntek 8 feltámadása több egy egyszerű programváltásnál; ez egy hadüzenet a felszínes politikai acsarkodásnak. A Hír Tv zászlóshajója ma este a nemzeti újságírás legnemesebb hagyományait hozza vissza a nappalikba, miközben a Déri Stefi és Futó Boglárka páros friss dinamikájával kívánja visszahódítani a képernyőket. Gajdics Ottó szerint a léc magasan van, hiszen ez a műsor egykor maga volt a hírtelevíziózás esszenciája, ahol a nemzet sorsát formáló döntések hátterét világították meg a legavatottabbak. A nosztalgia illata helyett azonban Bayer Zsolt bátorításával és egy modern, lényegre törő struktúrával vágnak neki a feladatnak, hogy újra méltó mederbe tereljék az elkanászosodott szakmai diskurzust.

A Péntek 8 megújult, 21. századi díszlete készen áll, hogy helyet adjon az évtized legfontosabb politikai vitáinak.