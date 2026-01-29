Háborús őrület: 1500 milliárd euró fegyverekre, nulla euró a békére?

A HírTV Monitor című műsorában Illés Boglárka külügyi államtitkár tett pontot a találgatások végére a legfontosabb nemzeti kérdésekben. Miközben a kormány 30 százalékos januári rezsicsökkentéssel védi a magyar családokat a rendkívüli fagyok idején, a Tisza Párt belső válsága és a „voodoo-politikának” nevezett kampánymódszerek új mélységekbe taszítják a hazai közéletet.
A műsor első felében a vendégek, Halász Gábor és Móna Márk a januári rezsistop technikai részleteit elemezték. Lantos Csaba energiaügyi miniszter bejelentése alapján a kormány 30%-os kedvezményt biztosít a gázfogyasztásra a januári rendkívüli hideg miatt.
Ez az intézkedés egyedülálló Európában.
Ezzel szemben a Tisza Párt és annak holdudvara, köztük Tóta W. Árpád, élesen bírálta az intézkedést, amit a műsorban a „kormányzóképesség hiányaként” értékeltek.
A műsor második felében Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára vázolta fel a brüsszeli helyzetet. Elmondta: az EU vezetői szerint „Európa nem áll készen a békére”, és immár az Európai Beruházási Bank forrásait is fegyverekre költenék. Szijjártó Péter beszámolója alapján Ukrajna 1500 milliárd eurós igényt nyújtott be, ami a magyar uniós támogatások sokszorosa.