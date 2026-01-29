Háborús őrület: 1500 milliárd euró fegyverekre, nulla euró a békére?

A műsor első felében a vendégek, Halász Gábor és Móna Márk a januári rezsistop technikai részleteit elemezték. Lantos Csaba energiaügyi miniszter bejelentése alapján a kormány 30%-os kedvezményt biztosít a gázfogyasztásra a januári rendkívüli hideg miatt.

Ez az intézkedés egyedülálló Európában.

Ezzel szemben a Tisza Párt és annak holdudvara, köztük Tóta W. Árpád, élesen bírálta az intézkedést, amit a műsorban a „kormányzóképesség hiányaként” értékeltek.

A műsor második felében Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára vázolta fel a brüsszeli helyzetet. Elmondta: az EU vezetői szerint „Európa nem áll készen a békére”, és immár az Európai Beruházási Bank forrásait is fegyverekre költenék. Szijjártó Péter beszámolója alapján Ukrajna 1500 milliárd eurós igényt nyújtott be, ami a magyar uniós támogatások sokszorosa.