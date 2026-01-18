Harc a mínusz 20 fok ellen – különleges összefogás segíti a rászorulókat a fagyban

Az akció nem mindennapi összefogással valósul meg: a rendőrség és a polgárőrség mellett a honvédség és a büntetés-végrehajtás is kiveszi a részét a munkából, hogy a segítség még a legzordabb fagyok beállta előtt megérkezzen az otthonokba.

Kollégánk, Molnár Péter tudósítása: