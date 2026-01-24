NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Harsányak, de nem mindenen nevetnek: Sokkoló videó az M1-esről

Harsányak, de nem mindenen nevetnek: Sokkoló videó az M1-esről

Orsovai Renáta, Szabó Győző, Szécsi Zoltán és Szabó András Csuti voltak a Harsány vendégei.

Vágólapra másolva!

Egy katasztrófaturista érkezett elsőként az M1-esen történt baleset helyszínére, ahol egy kisbuszt utasokkal tele az oldalára borulva talált. Megállt, befogadta a látványt, mintha csak a természet szépségére csodálkozott volna rá egy egy pillanatra, majd továbbindult a helyszínről. 

Az esetet kamera rögzítette, így eljárás indul ellene, hiszen a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül, így az autópálya kezelője a felvételeket átadta a rendőrségnek.

Vendégek: 

Orsovai Renáta - Fonogram-díjas és Petőfi Zenei Díjas magyar énekesnő, dalszerző

Szabó Győző - színművész

Szécsi Zoltán - háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, kapus. Az Egri VK elnöke

Szabó András Csuti - üzletember, műsorvezető

 

 

Továbbiak a témában