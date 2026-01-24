Harsányak, de nem mindenen nevetnek: Sokkoló videó az M1-esről

Orsovai Renáta, Szabó Győző, Szécsi Zoltán és Szabó András Csuti voltak a Harsány vendégei.
Egy katasztrófaturista érkezett elsőként az M1-esen történt baleset helyszínére, ahol egy kisbuszt utasokkal tele az oldalára borulva talált. Megállt, befogadta a látványt, mintha csak a természet szépségére csodálkozott volna rá egy egy pillanatra, majd továbbindult a helyszínről.
Az esetet kamera rögzítette, így eljárás indul ellene, hiszen a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül, így az autópálya kezelője a felvételeket átadta a rendőrségnek.
Vendégek:
Orsovai Renáta - Fonogram-díjas és Petőfi Zenei Díjas magyar énekesnő, dalszerző
Szabó Győző - színművész
Szécsi Zoltán - háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, kapus. Az Egri VK elnöke
Szabó András Csuti - üzletember, műsorvezető