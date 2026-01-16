Magyar Péter HírTV-t rágalmazza – a tanúk és a tények mást mondanak

A Tisza Párt elnöke az ATV-nek nyilatkozott telefonon. Magyar Péter a vádaskodást arra alapozza, hogy a Hír TV már öt perccel az általuk vélt támadás előtt megjelent a helyszínen. A rendőrség viszont csak másfél órával később érkezett meg. A tanúk beszámolója szerint nem fojtogatták a Tisza párt aktivistáját, és atrocitás sem történt. A tiszás jelöltet a Hír TV szerette volna a helyszínen kérdezni, Magyar Péter ezt követően kezdte el terjeszteni a hazugságot csatornánkról.