Magyar Péter HírTV-t rágalmazza – a tanúk és a tények mást mondanak

Továbbra is a Hír TV-t vádolja Magyar Péter azzal, hogy stábunknak köze lehetett a Tisza Párt képviselő-jelöltjének állítólagos megtámadásához.

  • 1 órája
A Tisza Párt elnöke az ATV-nek nyilatkozott telefonon. Magyar Péter a vádaskodást arra alapozza, hogy a Hír TV már öt perccel az általuk vélt támadás előtt megjelent a helyszínen. A rendőrség viszont csak másfél órával később érkezett meg. A tanúk beszámolója szerint nem fojtogatták a Tisza párt aktivistáját, és atrocitás sem történt. A tiszás jelöltet a Hír TV szerette volna a helyszínen kérdezni, Magyar Péter ezt követően kezdte el terjeszteni a hazugságot csatornánkról.

 

