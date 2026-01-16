Úri havas muri

Budapesttől kevesebb, mint egy órányi távolságra van egy település, ahol a hó nem fennakadást, hanem közösségi megmozdulást eredményezett. A polgármester, Csontos István a közösségi médiát választotta, hogy egy kihívásra invitálja a helyieket. A kihívást úgy lehet teljesíteni, ha eltakarítják a házuk előtti havat és ezt a poszt alatt egy fotóval is igazolják. Természetesen, a jutalom sem marad el.

A kihívás váratlan nagy érdeklődésre tett szert, hiszen a környező településekről is érkeztek fotók. A közösségépítés mellett, fontos volt még Istvánnak, hogy a fiatalokat is ösztönözze, hiszen tapasztalatai azt mutatták, hogy az idősebb lakosok hamarabb megtisztítják a portájuk előtti járdát.

Úriban kifejezetten fontos a közösségépítés, így egész évben folyamatosan tartanak különböző rendezvényeket, hol kicsiknek, hol nagyoknak kedvezve. A hólapátolás után már meg is van a következő havas program. Bizonyára hasonló lelkesedéssel fogadják majd a hóemberépítést is az úriak, mint a lapátolást, bár mint tudjuk ez nem csak Úri mulatság.