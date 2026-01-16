Dankó Pista - A magyar nóta dicsérete

Már a sajtótájékoztató kellemesen ismerős nótás hangulata is átadja az új darab zeneiségét, és vizualitását. A mű főszereplője Dankó Pista, az a cigány muzsikus és nótaszerző, aki megkerülhetetlen a magyar zenei kultúrában. Az Operettszínház igazgatója családilag is kötődik a magyar nótához, ehhez a különösen magyar stílushoz.

A magyar nóta, amelyet mindenki ismer, még ha azt állítja nem is szereti, nem olyan régen, a 19. század elején született, a nemzeti kultúra megteremtésére irányuló törekvések zenei végpontjaként. A nóták népies hangulatú zeneművek. Amiben mégis különbözik a népzenétől, hogy ismerjük a zeneszerzőt, és a szöveg írót is, bár éppen népdal jellege miatt a szerzők kiléte sokszor elveszik. Másik fontos jellemzője a magyar nótának, hogy nem szólalhatnának meg cigány muzsikusok nélkül. Így ebben formában a magyar nóta közös kincse a magyar cigányságnak és a magyaroknak.

A Dankó Pista zenés darabban felcsendülnek a cigányzenész ismert és legszebb nótái. A történetmesélés azonban megkívánta, hogy új dalok is szülessenek. Pejtsik Péter világhírű zeneszerző szerezte új nótákat. A Dankó Pista darab alkotása, komponálása és hangszerelése kapcsán, a korábbi értékítélete feloldódott. Az alkotók között ott találjuk Bozsik Yvettet, aki komoly kutató munkával ásta bele magát Dankó Pista életébe.

A zenés darab, ami egyetlen egyszer került a MVM Dome óriás színpadjára, amelyet a küzdőtérből alakítanak majd ki, a magyar nóta királyának regényes életét mutatja meg. A történet megeleveníti Dankó Pista szerelmi és baráti, mondhatnánk úgy is, hogy szakmai kapcsolatait is. A szereplők között találjuk Blaha Lujzát, a nemzet csalogányát, Ady Endrét, Gárdonyi Gézát és Pósa Lajost is. Nótár Mary, a magyar nóták jelenlegi királynője is szerepet kap az új darabban.