Mindent Ukrajna győzelmére tesznek fel Brüsszelben

Az adás első felében Halkó Petra a 21. Század Intézet vezető elemzője és Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője voltak a vendégeink. Később pedig érkezett hozzánk Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály az Oeconomus vezető elemzője.

Górcső alá vettük az európai uniós álláspontot Ukrajna tekintetében, Ursula von der Leyen továbbra is azt állítja, hogy a fronton megnyerik ezt a háborút. Putyin volt tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy csupán illúzió, hogy Oroszország vereséget szenvedhet Európától, sőt Szergej Karaganov kijelentette, hogy ha az ukrajnai háború még egy-két évig ilyen ütemben folytatódik, akkor nem lesz más választásuk, mint hogy atomot dobjanak Németországra és az Egyesült Királyságra.

 

Főbb témák: 
-Továbbra is Ukrajna támogatásában látják a konfliktus megoldását Brüsszelben, mindent Ukrajna győzelmére tesznek fel

- Atom támadással fenyeget Putyin tanácsadója ha az ukrajnai háború még egy-két évig ilyen ütemben folytatódik

Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok, erre kerestük a választ.

 

