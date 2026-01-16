Mindent Ukrajna győzelmére tesznek fel Brüsszelben

Górcső alá vettük az európai uniós álláspontot Ukrajna tekintetében, Ursula von der Leyen továbbra is azt állítja, hogy a fronton megnyerik ezt a háborút. Putyin volt tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy csupán illúzió, hogy Oroszország vereséget szenvedhet Európától, sőt Szergej Karaganov kijelentette, hogy ha az ukrajnai háború még egy-két évig ilyen ütemben folytatódik, akkor nem lesz más választásuk, mint hogy atomot dobjanak Németországra és az Egyesült Királyságra.

Főbb témák:

-Továbbra is Ukrajna támogatásában látják a konfliktus megoldását Brüsszelben, mindent Ukrajna győzelmére tesznek fel



- Atom támadással fenyeget Putyin tanácsadója ha az ukrajnai háború még egy-két évig ilyen ütemben folytatódik



Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok, erre kerestük a választ.