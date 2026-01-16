Hódít a retro a világ legnagyobb technológiai kiállításán

Például a flipper, amire talán most is sokan nosztalgiával tekintenek. Nem csupán egy játék volt, hanem egy érzés, egy remény, hogy nem esik le a golyó, hogy sikerül csúcsot döntenünk, de mindenekelőtt közösségi élmény.

Mára pedig számos technológiai vállalat specializálódott a régi játékok modern verzióira, vagy inkább az újkori termékek retro változatára? Mindenesetre olyan különlegességek kerültek kiállításra Los Angelesben, mint például függőleges lemezjátszók, okostelefonokkal kompatibilis játékvezérlők, vagy táskarádiók.

A zeneipart már rég elérte. Viszont manapság, amikor digitális formában a zene mindenütt ott van a zsebünkben, újra felcsendülnek a bakelit lemezek is, mintha a múlt halkan bekopogtatna a jelenbe. Ráadásul a fiatalok körében szintén egyre többen fedezik fel a forgó korongok varázsát.

A los angelesi expon nem csak új kütyük sorakoznak egymás mellett, hanem egy korszak hajnalát láthatjuk. A retron túl a mesterséges intelligencia minden eddiginél mélyebben fonódik bele a hétköznapokba – humanoid robotok sétálnak a folyosókon, a mesterséges intelligencia erejét hirdető táblák villognak, miközben óriáskijelzők és okos otthoni megoldások vonzzák a tekintetet. A múlt emlékei – az első beépített számítógépek, az okostelefonok hajnalán készült drága prototípusok – összeolvadnak ezekkel a csillogó újdonságokkal, és azt sugallják: ami egykor sci-fi-nek tűnt, ma már a küszöbön álló valóság.

A múlt és a jelen technológiájának találkozása egyszerre izgalmas és nyugtalanító élmény: miközben a régi eszközök megbízhatóságát és emberközeliségét keressük, a legújabb fejlesztések kényelme és gyorsasága csábít bennünket.