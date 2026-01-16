A szélsőbaloldali csoportok szerint elfogadható az erőszak és a terrorizmus

A néhány fős csoport a német Simeon Ravi Trux, más néven Maja T. budapesti tárgyalása miatt jelent meg a brüsszeli magyar Állandó Képviselet előtt. A német alkotmányvédelmi hivatal volt vezetője szerint a terrorista mozgalom azért létezhet, mert a politika és a média támogatja a szélsőségeseket.

Maya T. és Ilaria Salis a társaikkal szabályos embervadászatot tartott Budapesten 2023-ban. Akit a ruhája alapján neonácik ítéltek, hátulról megtámadták, és viperával brutálisan összeverték. Az antifa-támadásokban nyolcan sérültek meg, közülük hárman súlyosan. Ilaria Salis akkor 15 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, illetve házi őrizetben, de mivel az olasz baloldal az Európai Parlamentbe menekítette, a mentelmi joga miatt szabadon távozhatott Magyarországról.