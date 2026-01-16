Orbán Viktor kijelölte a 2026-os év irányvonalait

Az interjúban kiemelt szerepet kapott az újabb családtámogatási intézkedések bevezetése, a bérfejlesztési programok fenntartása, valamint a szomszédban zajló háború eszkalációjának elkerülése. Orbán Viktor szerint a magyar modell sikeressége azon múlik, hogy az ország képes-e kimaradni a káros nemzetközi vitákból, és saját nemzeti érdekei mentén kötni gazdasági szövetségeket Keleten és Nyugaton egyaránt.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a 2026-os esztendő a „felemelkedés éve” lehet,

amennyiben sikerül megőrizni a pénzügyi stabilitást a nemzetközi nehézségek ellenére is. Beszélt a 13. havi nyugdíj kifizetésének fontosságáról, amelyet a kormány fix bástyaként kezel a költségvetésben. A gazdaság kapcsán elmondta:

a cél a 3-6 százalék közötti növekedés, amit az új beruházások és a lakossági fogyasztás élénkülése támogat.

Orbán Viktor érintette az európai uniós vitákat is, kijelentve, hogy Magyarország nem hagyja magát belesodorni olyan politikai játszmákba, amelyek veszélyeztetnék az energiaellátást vagy a rezsicsökkentés eredményeit. A biztonságpolitikai helyzetről szólva

a kormányfő ismét a béke fontossága mellett érvelt,

figyelmeztetve, hogy a háború elhúzódása egész Európa versenyképességét rombolja. Zárásként kiemelte, hogy a kormány továbbra is a magyar családokat és a munkából élőket helyezi a döntések középpontjába, amit az adókedvezmények bővítése és a minimálbér tervezett emelése is alátámaszt.