Míg Bécs kapitulált a hó előtt, a magyar szakemberek jégtelenítettek és gyógyítottak

A természet ismét demonstrálta erejét, de a magyar védekezés nem roppant meg a téli időjárás brutális rohamától sem. Bár az extrém ónos eső miatt a Liszt Ferenc Repülőtér kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni a forgalmat, a szakemberek heroikus küzdelme révén a közlekedés nem omlott össze véglegesen. A káosz helyett szervezettség fogadta a bajbajutottakat: a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház traumatológiája azonnal reagált a megnövekedett esetszámra, és ahogy azt Révai Róbert megbízott főigazgató is megerősítette, a sürgősségi ellátás frontvonalában dolgozók profizmusa most is jelesre vizsgázott. Eközben a légikikötőben Valentínyi Katalin kommunikációs vezető tájékoztatása szerint a havas flotta megállás nélkül küzdött az elemekkel, bizonyítva, hogy a biztonság nálunk nem alku tárgya, még ha az osztrák vasút be is mondta az unalmast a szomszédban.