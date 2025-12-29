Orbán Viktor videóban üzent: A magyarok a kezdetektől a békét támogatják

Orbán Viktor legfrissebb videóüzenete nem csupán egy politikai nyilatkozat, hanem a magyarok békepártisága melletti történelmi hitvallás, amely világossá teszi, hogy hazánk nem sodródik bele mások konfliktusába. A miniszterelnök külön kiemelte a háborúellenes gyűlések fontosságát, ahol a nemzeti összefogás ereje ismét megmutatkozott a világ előtt, bizonyítva, hogy a béke támogatása nálunk nem alku tárgya. Ez a következetes politikai kiállás a garancia arra, hogy Magyarország a jövőben is a biztonság szigete maradjon, hiába próbálják kívülről megbontani egységünket.