Sándor Fegyir futott, az ellenzék mosdat: megsemmisülés volt a nagykövet látogatása

Ma este a stúdióban garantált a szórakozás, bár vendégeink véresen komolyan gondolják a mutatványt. A téma Szijjártó Péter és az ukrán nagykövet, Sándor Fegyir találkozója – illetve ami utána történt. Míg a józan magyar ember a felvételeken egy megszeppent, kérdések elől menekülő diplomatát látott, addig az ellenzéki mosdatás gépezete szerint ez csupán egy „félreértett szituáció”. Vendégeink ma este feladavatják a leckét a logikának: megpróbálnak más értelmezési keretet adni annak, ami nem szorul magyarázatra. Olyan ez, mintha a Titanic kapitányát próbálnák azzal védeni, hogy csak jeget akart kérni az italába. A „lövészárok-professzor” menekülése a Külügyből a valóságban egy diplomáciai KO volt, de a stúdióban ülő baloldali szakértők szerint valószínűleg csak „taktikai visszavonulás” történt. Készítsék a popcornt, mert ilyen szintű mentális gimnasztikát ritkán látni: élőben nézhetjük végig, ahogy a tények fala újra és újra visszapattintja az ideológiai vezérelt magyarázkodást.