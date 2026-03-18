Szabadulhat a Skálás gyilkos? Bene László elárulta, mit tenne a rácsokon kívül

Harminckét év fegyház után ismét válaszúthoz érkezett a kilencvenes évek egyik legrettegettebb bűnözője. Bene László, a Skálás gyilkosként elhíresült rablógyilkos hamarosan újra a bíró elé áll, hogy eldőljön: visszatérhet-e a társadalomba, vagy a rácsok mögött fejezi be életét. A 75 éves férfi a börtön falai között talált rá egy különös belső szabadságra, miközben a külvilág számára már csak egy sötét emlék.
Bene László sorsa hamarosan eldől, hiszen a büntetés-végrehajtási bíró döntése határoz arról, véget érhetnek-e a rácsok mögött töltött évek. A szegedi Csillag börtön lakója már nem reménykedik a feltételes szabadságra bocsátás sikerében, bevallása szerint ugyanis a kinti világ már idegen számára. Donászi Aladár egykori társa ma is vallja: az elme határozza meg a szabadságot, nem a falak. A Skálás gyilkos néven elhíresült férfi realista marad a jövőjét illetően.