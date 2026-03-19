Ikon - "Huszonegy évesen megtanultam, hogy betegen nem szabad énekelni"

Miklósa Erika neve ma már egyet jelent a tökéletes koloratúrszopránnal, ám kevesen tudják, hogy a világ legkeresettebb Éj királynője eredetileg nem a rivaldafényre, hanem a dobogó legfelső fokára készült. A kiskunhalasi lány, aki hétpróbázóként az olimpiáról álmodott, egy súlyos sportsérülés árnyékában találta meg azt a hangot, amely később a New York-i Metropolitan-től a milánói Scaláig repítette. Az énekesnővel készült mélyinterjúból egy olyan sorsvonal rajzolódik ki, amelyben a sportolói fegyelem és a vidéki kitörési vágy találkozik a sorsszerű véletlenekkel.