Dömötör Csaba az Európai Bizottsághoz fordul a Facebook online cenzúrája miatt

A Kormányinfón elhangzottak alapján az online cenzúra már nem összeesküvés-elmélet, hanem a magyar választási folyamatba való durva beavatkozás eszköze. Miközben a Facebook algoritmusai látványosan háttérbe szorítják a nemzeti oldal tartalmait, az ellenzéki szereplők, különösen Magyar Péter, mesterséges hátszelet kapnak a globális tech-óriásoktól a kampány legforróbb időszakában.
Az online cenzúra minden eddiginél durvább szintet lépett, amit a Facebook kettős mércéje is igazol. Miközben Magyar Péter elérései világszinten is gyanúsan magasak, a kormányfő üzeneteit falakba ütköztetik. Dömötör Csaba szerint a szólásszabadság korlátozása mögött brüsszeli aktivisták állnak. A nemzeti szuverenitás védelme kulcskérdés, hiszen a sorsdöntő áprilisi választás tisztaságát fenyegeti a láthatatlan algoritmusok és a jelentgető ellenzékiek szövetsége.