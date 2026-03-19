Dömötör Csaba az Európai Bizottsághoz fordul a Facebook online cenzúrája miatt

Az online cenzúra minden eddiginél durvább szintet lépett, amit a Facebook kettős mércéje is igazol. Miközben Magyar Péter elérései világszinten is gyanúsan magasak, a kormányfő üzeneteit falakba ütköztetik. Dömötör Csaba szerint a szólásszabadság korlátozása mögött brüsszeli aktivisták állnak. A nemzeti szuverenitás védelme kulcskérdés, hiszen a sorsdöntő áprilisi választás tisztaságát fenyegeti a láthatatlan algoritmusok és a jelentgető ellenzékiek szövetsége.