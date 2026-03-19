Éneklő kertész és gyomorforgató fantáziák: Magyar Péter jelöltje sokkolta a hallgatóságot

Harta lakói nem mindennapi politikai színháznak voltak szemtanúi, amikor a Tisza Párt helyi aspiránsa, Judák Zsolt mikrofont ragadott. A kertészből lett politikusjelölt nemcsak énektudását és furcsa nyelvismeretét csillogtatta meg, hanem egy olyan gyomorforgató történetet is előadott, amely után még Magyar Péter is kénytelen volt látványosan elhatárolódni saját emberétől a kampány hevében.
A Tisza Párt hartai állomásán elszabadult az indulat, miután Judák Zsolt előadta azt a bizonyos produkciót. A botrányos beszéd során elhangzott kitalált történetek láthatóan még a pártelnököt is sokkolták, így Magyar Péter kénytelen volt a helyszínen magyarázkodni. A választás 2026 tétje mellett az is kérdéses, milyen színvonalat képvisel ez a politikai ámokfutás. Ez az újabb képviselőjelölti baki rávilágít arra, hogy a rutin hiánya hová vezethet.