Néha az angyaloknak is szükségük van egy kis feltöltődésre

Az 1900-as párizsi világkiállítás nagydíját érő Zala György alkotás, 2024-ben került le a Schickedanz Albert által megálmodott Hősök tere központi oszlopáról, hogy egy átfogó megújításon essen át. Az elmúlt 120 év során ugyanis életveszélyes állapotba került Magyarország őrangyala, Gábriel.
Óriási csoda önmagában, hogy még a ma is ott állhat teljes valójában a Hősök tere központi oszlopfőjén, a háborúk, a tanácsköztársaság, a történelem viharai ellenére, a Szent Koronát és az apostoli kettős keresztet kezében tartó Gábriel arkangyal.