Szerdán közlik a rezsistop kidolgozott részleteit

Havazás, fagy és jég - a megszokottnál is hidegebb időjárás érte el Magyarországot idén januárban. Így a tél magasabb fűtési igényeket is hozott, amelyre a kormány a rezsistop bevezetésével válaszolt.

Az energiaügyi minisztert a kormány a rezsistop részleteit kidolgozó munkacsoport vezetésével bízta meg. Lantos Csaba arról is beszélt, hogy milyen javaslattal készül a szerdai kormányülésre.

A Magyar Villamos Művek a számlázást felfüggesztette - közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes. Latorczai Csaba arra kérte a fogyasztókat, hogy várják meg a rezsicsökkentett számlák kibocsátását.

A januári fogyasztás csaknem 200 millió köbméter gáz volt, ami 30 százalékkal magasabb, mint az átlag - mondta Czepek Gábor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára hozzátette: a többletfogyasztás a számlákon is látványos lehet.

Jelenleg a hatóságilag szabályozott ár gáznál 15 köbméter, villamos energiánál 210 kilowattóra/hónap. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora, Lentner Csaba szerint az efölötti fogyasztás költségeit vállalja át a kormány. A közgazdász szerint a januári rezsistoppal Magyarország azt a trendet tartja, hogy jövedelemarányosan hazánkban fizetik a háztartások a legkevesebbet az energiáért.