Valóban olyan veszélyes a felvágott, mint a cigaretta?

Óriási veszélyt jelentenek a felvágottak: a WHO egy kategóriába sorolta őket a cigarettával. Megdöbbentő felmérés: rákkeltő a sonka, a kolbász és a felvágott? Ilyen és ehhez hasonló szalagcímek rémisztgetik az olvasókat az interneten. A legtöbb ember márpedig rendszeresen eszik valamilyen felvágottat.

A megdöbbentő tény, hogy ezek a cikkek nem légből kapott állítások. A WHO - Egészségügyi Világszervezet a feldolgozott húsokat ugyanabba a rákkeltő kategóriába sorolta, mint a cigarettát és az azbesztet, sőt a döntést a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség is jóváhagyta.

Ez a besorolás mint mondják, nem jelenti azt, hogy alkalmi fogyasztásuk ugyanolyan veszélyes, mint a rendszeres dohányzás, azt azonban igen, hogy rákot, elsősorban vastagbélrákot okozhatnak. Ez pedig nem a hús miatt, hanem az ipari tartósítási folyamatok és ízesítések miatt van. A pácolás, a sózás és a füstölés is azon folyamatok közé tartozik, melyek során olyan kémiai folyamatok mennek végbe, melyek károsak az emberi egészségre.

A szakértő szerint fontos kiemelni, hogy ezek a boltban kapható élelmiszerek komoly szakmai felügyelet mellett készülnek. Németh Csaba elmondta, hogy a WHO ajánlásait nem lehet minden esetben automatikusan alkalmazni, mert a világ különböző részein eltérőek az egészségügyi, gazdasági és életmódbeli körülmények. Sőt időnként maga a kutatás módszertana vagy minősége is kifogásolható, ezért az ilyen eredményeket érdemes fenntartásokkal kezelni. A szakértő szerint tehát nyugodtan lehet felvágottakat fogyasztani, de mint mindent, azokat is érdemes mértékkel. Németh Csaba kiemelte, hogy Magyarországon nagyon szigorúak az előírások és a hatósági ellenőrzések is rendszeresek, ezért ha hazai termékeket választunk jó eséllyel megfelelő minőséget kapunk kézhez.