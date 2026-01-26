NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Alice Weidel: Ukrajnának kártérítést kell fizetnie Németországnak a felrobbantott Északi Áramlatért

Kártérítést követelne Ukrajnától és az ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt az AfD.

  1 órája
Sajtóhírek szerint a párt társelnöke, Alice Weidel kijelentette: a mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérnék. Szerinte ugyanis Németország saját érdekeit háttérbe szorítva jelentős politikai, illetve anyagi áldozatokat hozott a háború alatt. Weidel hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem tekinthető baráti országnak. A német kancellárt pedig felelőtlenséggel vádolta, miután Friedrich Merz felvetette annak lehetőségét, hogy német katonákat küldene Ukrajnába.

 

