Csalással avatkozna magyar belügyekbe Brüsszel

Csalással tiltották be az orosz gázt az EU-ban – Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, Magyarország perre megy a REPowerEU-rendelet ellen. Eközben a Tisza Párt bemutatta külügyi szakértőjét, Orbán Anitát, az Orbán-kormány korábbi utazó nagykövetét. Sok az ellentmondás, de megpróbáljuk feloldani.
A tartalomból:
Az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot. Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul az orosz energiahordozók tilalma miatt. Szijjártó Péter szerint a döntés "óriási csalással" jött létre. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Orbán Anita is a brüsszeli érdeket és politikát képviseli majd. Menczer Tamás pedig úgy vélekedik, hogy ha Orbán Anita lesz a külügyminiszter, a szuverén magyar útnak és a békének "kampó". Magyar Péter új embere, Orbán Anita szerint viszont Brüsszel nem háborúpárti. Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka továbbra s a Fidesz-KDNP-t támogatja, a kormánypártok stabil előnnyel vezetik a mezőnyt. Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen bemutatta a Nemzeti Petíció 3 pontját.
Vendégek:
Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője
Abkarovits József, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója
Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese
Lánczi Richárd, az Alfhaír és az N1TV főszerkesztője
Műsorvezető: Futó Boglárka