Csalással avatkozna magyar belügyekbe Brüsszel

A tartalomból:

Az Európai Unió 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot. Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul az orosz energiahordozók tilalma miatt. Szijjártó Péter szerint a döntés "óriási csalással" jött létre. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Orbán Anita is a brüsszeli érdeket és politikát képviseli majd. Menczer Tamás pedig úgy vélekedik, hogy ha Orbán Anita lesz a külügyminiszter, a szuverén magyar útnak és a békének "kampó". Magyar Péter új embere, Orbán Anita szerint viszont Brüsszel nem háborúpárti. Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka továbbra s a Fidesz-KDNP-t támogatja, a kormánypártok stabil előnnyel vezetik a mezőnyt. Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen bemutatta a Nemzeti Petíció 3 pontját.

Vendégek:

Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője

Abkarovits József, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója

Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese

Lánczi Richárd, az Alfhaír és az N1TV főszerkesztője

Műsorvezető: Futó Boglárka