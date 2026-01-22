A Kormányinfó legfrissebb bejelentései alapján a rezsicsökkentés újabb pajzsot kap, így a januári rekordhideg miatt egyetlen család sem kerülhet a drágább árkategóriába. Gulyás Gergely tűpontos kontrasztot vázolt: amíg Amszterdamban hétszeres árat fizetnek a fűtésért, itthon a kormány garantálja a legalacsonyabb rezsit, szembehelyezkedve a Tisza Párt és a DK eltörlési szándékaival. Brüsszelben eközben a háborúpárti többség újra összezárt Ursula von der Leyen mögött, dacolva az európai polgárok 53 százalékos elutasításával. A szavazástól gyáván távolmaradó Tisza Párt végleg lebukott: Manfred Weber fegyelmi szankcióitól és a szilenciumtól rettegve Magyar Péterék inkább elszöktek a felelősség elől, cserbenhagyva a gazdákat. Eközben Davosban Donald Trump és Orbán Viktor megalakították a Béketanácsot, bebizonyítva, hogy a szuverén diplomácia képes megtörni az elefántcsonttornyok háborús pszichózisát. Az ukrán provokáció és a nagykövet-berendelés csak megerősíti a nemzeti petíció fontosságát: a magyarok nem fognak asszisztálni unokáink jövőjének 800 milliárd dolláros elzálogosításához.