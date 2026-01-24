Vezércikk Café - Tényleg egy darabokban zajló harmadik világháborúban vagyunk?

Főbb témák:

VILÁGRENDETLENSÉG - Tényleg egy darabokban zajló harmadik világháborúban vagyunk?

REMÉNY - Formálódik Donald Trump béketanácsa, és az is, kik akarnak részt venni benne

A világrend egyre inkább a szétesés jeleit mutatja: fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és gazdasági válságok rajzolnak ki egy olyan képet, amely sokak szerint egy „darabokban zajló” harmadik világháborúra emlékeztet. Miközben a globális bizonytalanság erősödik, megjelenik a remény is: formálódni látszik Donald Trump béketanácsa, amelynek célja a konfliktusok diplomáciai rendezése. A kezdeményezés körül már most kirajzolódik azok köre, akik készek részt venni a béketörekvésekben, jelezve, hogy a konfrontáció mellett továbbra is létezik politikai akarat a párbeszédre.