A jövő farmja beköltözik a Vajdahunyad várába

Robotok, mesterséges intelligencia, napelemek, vertikális farmok - és egy divatbemutató, ahol a traktor a főszereplő. 2026. március 5-6-án Budapest egyik legszebb helyszíne, a Vajdahunyad vára - Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthont az AgriTech InnoExpo 2026 rendezvénynek, amely megmutatja: a mezőgazdaság jövője nem távoli sci-fi, hanem már itt van közöttünk - és mindannyiunk életére hatással van. Nem kizárólag szakmai esemény, a szervezők várják ugyanis a városi érdeklődőket, a családokat, a diákokat, a pályaválasztás előtt álló fiatalokat.
A mezőgazdaság új arca: zöldebb, okosabb, emberközelibb. Hogyan néz ki a holnap gazdasága?
Olyan, ahol drónok permeteznek precízen és csendesen, csökkentve a vegyszerhasználatot. Olyan, ahol a traktor GPS-szel navigál, az öntözőrendszer mobilról vezérelhető, és az energiaellátást napelemek és szélturbinák biztosítják.
A témáról Kovács Norbert az AgriTech InnoExpo főszervezője beszélt a Napindítóban.