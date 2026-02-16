A jövő farmja beköltözik a Vajdahunyad várába

A mezőgazdaság új arca: zöldebb, okosabb, emberközelibb. Hogyan néz ki a holnap gazdasága?

Olyan, ahol drónok permeteznek precízen és csendesen, csökkentve a vegyszerhasználatot. Olyan, ahol a traktor GPS-szel navigál, az öntözőrendszer mobilról vezérelhető, és az energiaellátást napelemek és szélturbinák biztosítják.

A témáról Kovács Norbert az AgriTech InnoExpo főszervezője beszélt a Napindítóban.