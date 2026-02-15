Magyar Péter csapata a Black Rock gyarmat előretolt helyőrsége?

Vasárnap este a Bayer-show stúdiójában a józan ész találkozik a politikai abszurditással. Békés Márton szerint a nyugati társadalmi szerződés felrúgása a normalitás végét jelenti. Olyan ez, mint egy beázó tető: ha nem javítjuk meg időben a nemzeti függetlenség ácsmunkájával, az egész ház ránk dől. Ha a választó elrontja a szavazást, a torinói Lenin-fiúk agressziója nálunk is valósággá válhat. A választás tétje: maradunk-e a béke szigetén, vagy engedjük, hogy a bankárkormány szétverje a nemzeti vívmányainkat.