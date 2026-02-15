A diplomácia történetének egyik legméltatlanabb pillanata zajlott le Münchenben, amikor az ukrán elnök érvek helyett a magyar miniszterelnök fizikai megjelenését kezdte kritizálni. Volodimir Zelenszkij "hasnövesztésről" szóló megjegyzése nemcsak az ízléstelenség netovábbja, hanem egy kétségbeesett politikus segélykiáltása is. Orbán Viktor válasza azonban tűpontos volt: aki személyeskedik a stratégia helyett, az nem érti Európát, és nem való az Unióba.
A müncheni biztonsági konferencia idén nem a stratégiákról, hanem a diplomáciai kultúra teljes összeomlásáról marad emlékezetes, miután Volodimir Zelenszkij példátlan módon személyeskedni kezdett. Az ukrán elnök ahelyett, hogy országa tragikus helyzetére keresett volna megoldást, a magyar kormányfő fizikai adottságaival, azaz body shaming eszközével próbált olcsó népszerűséget szerezni, miközben a közönség egy része kínosan feszengve asszisztált ehhez. Orbán Viktor azonban nem vette fel a kesztyűt ebben a méltatlan stílusban, hanem rámutatott a lényegre: aki ilyen szinten nem érti a politikai folyamatokat, az alkalmatlan arra, hogy Európai Unió tagja legyen. A politikai kultúra megcsúfolása ez, ahol egy államférfi helyett egy sértődött komédiást láttunk a színpadon.
Amikor elfogynak az érvek, marad a személyeskedés: Zelenszkij a diplomácia mélypontján.