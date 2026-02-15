A nagy pénzrablás: 15 ezer milliárdot venne vissza tőled a Tisza–Brüsszel koalíció?

Az elmúlt években természetesnek vettük, hogy a rezsi védve van, de most kiderült a valóságos ára ennek a biztonságnak: 15 ezer milliárd forint, amit a kormány kemény harcok árán szerzett meg. A miniszterelnök új videója szerint ez az összeg nem a semmiből jött, hanem az energiacégek, a bankok és a multinacionális vállalatok profitjából lett átcsoportosítva a magyar emberek zsebébe. Ez a 15 ezer milliárd forint a fedezete mindannak, amiért ma irigyelnek minket nyugaton: a rezsicsökkentés, a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíj, vagy éppen az otthonteremtési támogatások. A tét óriási, mert a számla most benyújtásra került, és a hitelezők az ajtón dörömbölnek.

A matek egyszerű: vagy nálunk marad a pénz, vagy viszik a multik.