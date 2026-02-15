A brüsszeli boszorkánykonyhán új receptet főztek ki: a Tisza brüsszeli kreálmány, amelynek egyetlen feladata a magyar szuverenitás lebontása. Orbán Viktor világossá tette, hogy a brüsszeli parancsok végrehajtásához olyan szereplőkre van szükségük, akik sohasem mondanak nemet a központi akaratra. Legyen szó a migrációs paktumról, az energiaárak egekbe emeléséről vagy Ukrajna végtelenített finanszírozásáról, a Tisza Párt képviselői már most a brüsszeli fősodor kottájából játszanak. Gulyás Gergely szerint létezik egy titkos konvergenciaprogram, amelyben Magyar Péterék már mindent megígértek Manfred Webernek. A „magyar viking” ereje helyett ők a brüsszeli bürokraták alázatos szolgái, akik a magyar családok zsebéből is kivennék a pénzt, csak hogy megfeleljenek a kijevi és brüsszeli elvárásoknak. Ez nem választás, hanem a nemzeti önfeladás kísérlete.