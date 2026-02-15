Megteltek a svéd börtönök, a liberális mintaállam térdre kényszerült a bevándorlás súlya alatt!

A svédországi börtönhelyzet mára a liberális migrációs politika teljes csődjét jelképezi. Úgy tűnik, visszanyalt a fagyi Svédországban, hiszen az egykori mintaállam a megteltek a börtönök drámai állapota miatt külföldről kénytelen börtönhelyeket bérelni, hogy elhelyezze az elszabadult bűnözést. Ez a sorsa minden olyan államnak, amely felelőtlenül migránsbefogadó ország lett: a biztonság elveszett, a szociális háló és a jogrendszer pedig összeomlott. Ezzel szemben a magyar kormány nem hajlandó migránsbefogadó országgá válni, mert világosan látja a nyugati romlást. Hiába az erőszakos brüsszeli kvóta, és hiába, hogy a Tisza Párt pártcsaládja, az Európai Néppárt a bevándorlás egyik leghangosabb támogatója, mi kitartunk a szuverenitás mellett.