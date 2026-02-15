Amit ma látunk, az nem más, mint Európa megaláztatásának a legmélyebb pontja, egy történelmi léptékű árulás krónikája. A háttérben a globális nagytőke könyörtelen logikája érvényesül, amelynek útjában már csak a nemzeti szuverenitás áll. Az eszközök brutálisak: a digitális cenzúra elhallgattatja a valóságot, miközben a megvett pártok és a korrupt politikusok asszisztálnak a kontinens gazdasági öngyilkosságához. Ez a rendszer már nem a választókat szolgálja, hanem a befektetői köröket, akik kilóra vették meg a brüsszeli elitet.

A brüsszeli elit táncol, de a zenét a BlackRock és a globális tőke rendeli meg.