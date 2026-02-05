Brit tudósok kifejlesztettek egy alakváltó robotot

Brit tudósok most kifejlesztettek egy kezdetleges alakváltó robotot. A céljuk, hogy sokkal rugalmasabb, hajlékonyabb robotokat hozzanak létre, a jelenlegi merev vázúakon kívül, így más fajta munkára is képesek lehetnek.



A robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése mindenképpen a 20-21.században a leggyorsabban fejlődő tudomány terület.

Ma már léteznek például olyan robotok, amelyek lemásolják az emberi arc összes izommozgását.



Az élet számos területén debütált már a robot technológia. Nagy lépés volt az emberi járást utánzó gépek megjelenése.

Mit tud a Bristoli egyetem új technológiája?

A kutatók szerint az elektromos mezővezérlés csökkentheti a korábbi metódusok által használt masszív és drága mágneses berendezéseket. Az elektromorfáló zseléalkatrészek a hagyományos merev alkatrészekkel párosíthatók, így hibrid gépek építésre lesznek képesek, ezzel sokszorozva az új robotok specifikus feladat képességét.