Nagy István: Az élelmiszer-önellátás elvesztése nemzetbiztonsági kockázat

Sorsdöntő küzdelem előtt áll a magyar agrárium: Nagy István agrárminiszter a HírTV-nek adott interjújában rávilágított arra a brüsszeli „trükközésre”, amellyel a Mercosur-egyezményt a nemzeti parlamentek jóváhagyása nélkül is életbe léptetnék.

 A miniszter szerint az Európai Unió olyan folyamatokat indított el, amelyek nemcsak a magyar gazdák megélhetését, hanem egész Európa élelmiszer-önellátását veszélyeztetik.

A tervek szerint 2027 után az agrártámogatások jelentős részét Ukrajna felé csoportosítanák át, miközben a dél-amerikai import előtt megnyitott piacok ellenőrizetlen minőségű élelmiszerrel áraszthatják el a kontinenst, végleg versenyképtelenné téve a szigorú szabályok szerint termelő magyar gazdákat.

 

