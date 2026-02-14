Nagy István: Az élelmiszer-önellátás elvesztése nemzetbiztonsági kockázat

A miniszter szerint az Európai Unió olyan folyamatokat indított el, amelyek nemcsak a magyar gazdák megélhetését, hanem egész Európa élelmiszer-önellátását veszélyeztetik.

A tervek szerint 2027 után az agrártámogatások jelentős részét Ukrajna felé csoportosítanák át, miközben a dél-amerikai import előtt megnyitott piacok ellenőrizetlen minőségű élelmiszerrel áraszthatják el a kontinenst, végleg versenyképtelenné téve a szigorú szabályok szerint termelő magyar gazdákat.