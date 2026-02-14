NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Hidvéghi Balázs: Ukrajna már nem kér, hanem követel és zsarol

Súlyos fenyegetés érte Magyarország szuverenitását: Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár a HírTV-nek adott interjújában beszélt a titkos, ötlépéses brüsszeli–ukrán stratégiáról. A terv célja nem más, mint a nemzeti kormány megdöntése és Ukrajna azonnali, 2027-es uniós csatlakozásának kikényszerítése.

Hidvéghi szerint Brüsszel és a kijevi vezetés számára Orbán Viktor az utolsó akadály a háború vég nélküli finanszírozása előtt. Miközben a magyar kormány a Nemzeti Petícióval kéri az emberek felhatalmazását a béke megvédésére, az államtitkár rámutatott: a magyar ellenzék vezetője éppen Münchenben egyeztet azokkal a háborúpárti körökkel, akik Magyarországot is belelöknek a konfliktusba.

 

