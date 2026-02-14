Hidvéghi Balázs: Ukrajna már nem kér, hanem követel és zsarol

Hidvéghi szerint Brüsszel és a kijevi vezetés számára Orbán Viktor az utolsó akadály a háború vég nélküli finanszírozása előtt. Miközben a magyar kormány a Nemzeti Petícióval kéri az emberek felhatalmazását a béke megvédésére, az államtitkár rámutatott: a magyar ellenzék vezetője éppen Münchenben egyeztet azokkal a háborúpárti körökkel, akik Magyarországot is belelöknek a konfliktusba.