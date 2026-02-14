NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Kocsis Máté szerint Magyar Péter botrányai mögött sötétebb titkok bújhatnak meg

Kocsis Máté szerint Magyar Péter botrányai mögött sötétebb titkok bújhatnak meg

Súlyos kérdéseket vet fel Magyar Péter politikai szuverenitása Kocsis Máté szerint, aki a HírTV-ben beszélt a Tisza Párt elnökének legújabb botrányairól. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: bár a magánélet mindenki magánügye, az már közérdek, ha egy politikus sorozatosan zűrös helyzetekbe keveredik.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

 Kocsis Máté szerint fennáll a veszélye annak, hogy Magyar Pétert külföldi hatalmak – köztük az ukránok – zsarolják ilyen ügyekkel, és emiatt képtelen nemet mondani bizonyos, Magyarország érdekeivel ellentétes kérésekre. A frakcióvezető szerint Magyar Péter Brüsszelben is „fogott ember”, akinek a mentelmi joga körüli viták is ezt a kiszolgáltatottságot jelzik.

 

Továbbiak a témában