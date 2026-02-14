Kocsis Máté szerint Magyar Péter botrányai mögött sötétebb titkok bújhatnak meg

Súlyos kérdéseket vet fel Magyar Péter politikai szuverenitása Kocsis Máté szerint, aki a HírTV-ben beszélt a Tisza Párt elnökének legújabb botrányairól. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: bár a magánélet mindenki magánügye, az már közérdek, ha egy politikus sorozatosan zűrös helyzetekbe keveredik.
Kocsis Máté szerint fennáll a veszélye annak, hogy Magyar Pétert külföldi hatalmak – köztük az ukránok – zsarolják ilyen ügyekkel, és emiatt képtelen nemet mondani bizonyos, Magyarország érdekeivel ellentétes kérésekre. A frakcióvezető szerint Magyar Péter Brüsszelben is „fogott ember”, akinek a mentelmi joga körüli viták is ezt a kiszolgáltatottságot jelzik.