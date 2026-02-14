Háborús retorika és titkos alkuk – Németh Balázs Magyar Péter külföldi támogatóiról

"Vissza kell csak nézni a a lengyel miniszterelnök, Donald Tusknak a nyilatkozatait az elmúlt hónapokból, az elmúlt évekből. Európa háborúban áll, a férfiakat ki kell képezni, oroszországot fegyverrel kell fenyegetnünk, le kell győznünk, ehhez hasonló mondatokat lehet találni Donald Tusktól vagy gondoljunk Merz kancellár tegnapi nyilatkozatára, aki keményen kimondta, hogy április után új világ kezdődik Európában, mert lesz áprilisban egy olyan választás, ami megfordíthatja Európa és Ukrajna sorsát" - hívta fel rá a figyelmet.