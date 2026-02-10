Megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött?

A miniszterelnök politikai igazgatója az alábbi bejegyzésében hívta fel a figyelmet: a brüsszeli Politico publikálta a Zelenszkij-tervet, amely arról szól, hogy hogyan fogják betolni Ukrajnát 2027-ben az EU-ba.

Orbán Balázs rámutatott, hogy ez mit jelentene Magyarország számára: adóemeléseket és megszorításokat, hogy finanszírozni tudjuk az ukrán állam működését és a háborút, a Magyarországnak járó forrásokat Ukrajnába küldését, a magyar mezőgazdaság tönkretételét, és annak közvetlen és azonnali veszélyét, hogy a háború kiterjed ránk is.

A magyar emberek tehát ismét döntés előtt állnak: el kell határozni, hogy április után Magyarországon egy nemzeti kormány legyen, amely a legerősebb politikai támadásokkal szemben is kiáll és képviseli a magyar érdeket, vagy egy olyan kormánya lesz az országnak, amely felé már most előre elvárásokat támaszt Brüsszel és Kijev.

- emelte ki Orbán Balázs.

Kép forrása: Orbán Balázs Facebook