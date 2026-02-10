Szijjártó Péter: A magyarok fizetik a legolcsóbb rezsiárakat

Még januárban igazolta le a Tisza Párt Kapitány Istvánt. Magyar Péter gazdasági és energetikai szakembere az egyik legnagyobb olajipari vállalat alelnökeként dolgozott korábban. Első interjújában pedig már arról beszélt, hogy azon fog dolgozni, hogy hazánk leváljon az orosz energiáról. Pár nappal ezelőtt pedig már egy konkrét dátumot is megjelölt a Tisza Párt újdonsült szakértője.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy amennyiben a Tisza Párt kormányozna, akkor magyar lakosságnak háromszor annyit kellene fizetnie a rezsiköltségekért. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a nemzetközi nagytőke világában, ahonnan Kapitány Istvánt igazolta a Tisza, egy dolog számít: a tulajdonos, a részvénytulajdonos profitja.