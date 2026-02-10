Rászoruló gyermekek személyes adatai szivárogtak ki az óbudai Tisza Párton keresztül

Jótékonysági akciónak indult, de adatvédelmi problémákkal zárult a Tisza Párt III. kerületi jelöltjének ajándékgyűjtése. Boda Nikoletta még decemberben gyűjtött rászorulók részére, csakhogy az érintett gyermekek személyes adatait is megosztotta az interneten. A politikusnak kérdéseket szerettünk volna feltenni az esetről, azonban nem árult el részleteket. Majd stábunk sértegetése után fárasztónak nevezte Boda Nikoletta, hogy rászoruló gyermekek személyes adataival kell foglalkoznia.

Az adatszivárgás nem elszigetelt eset a Tisza Párt körül:

- 2025. nyarán tiszás aktivisták személyes adatai váltak elérhetővé az interneten, a listában pedig becsmérlő megjegyzésekkel illették embereiket

- 2025. októberében csaknem 20 ezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a párt által létrehozott Tisza Világ pártalkalmazáson keresztül.

- 2025. novemberben szintén a Tisza Világon keresztül szivárgott ki 200 ezer felhasználó személyes adata.

A novemberi incidens miatt viszont Magyar Péter nem a pártot, az alkalmazás megrendelőjét hibáztatta, hanem inkább a kormányra mutogatott. Az eset miatt pedig eljárást is indított a hatóság a párt ellen.