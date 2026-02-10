Foglalkozunk az Epstein-botránnyal, amely most elérte a Downing Street-et, és beszélgetünk arról is, hogy az amerikai szexuális ragadozó támogatta a kisgyermekeken végrehajtott nemváltó műtéteket. Emellett téma lesz a kubai válság, amelyet Trump olajblokádja eredményezett, és az is, hogy Venezuelában található egy konfliktusfémnek is nevezett kritikus ásvány, amely nélkülözhetetlen a fegyvergyártásban és a modern technológiákban, és hogy-hogy nem, Grönland és Ukrajna a két európai lelőhelye.
A tartalomból:
- A brit kormányt is megrázta az Epstein-botrány
- Összeomolhat a kubai rezsim az amerikai olajblokád miatt
- Venezuela lehet a kulcs a 21. század kritikus ásványháborújában
Vendégek:
István Dániel, blogger
Csizmadia Tamás, a Makronóm Intézet elemzője
Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet elemzője
Műsorvezető: Nádori Teodóra