A minősített többséggel meghozott döntések körének kiszélesítését támogatja Manfred Weber

Brüsszel olyan, az életünket meghatározó területeken akarja az egyhangú szavazást megváltoztatni, mint az uniós bővítési politika, vagy éppen a külügyek területe - mutatott rá a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba hangsúlyozta, habár az uniós szerződések bizonyos területeken valóban megengedik a minősített többséggel való döntéshozatalt, a Manfred Weber és Brüsszel által javasoltak azonban nem tartoznak közéjük.