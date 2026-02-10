A minősített többséggel meghozott döntések körének kiszélesítését támogatja Manfred Weber

Megvonná Magyarország vétójogát Brüsszel - ez az ötödik pontja a Politico által publikált Zelenszkij-tervnek. Manfred Weber a HírTV kérdésére ismét kiemelte, hogy a közös uniós jog gördülékenyebbé tétele miatt a tagállami vétójog korlátozását és a minősített többségi döntések kiterjesztését tartja szükségesnek. Az Európai Néppárt elnöke szerint ezt a Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi.
Brüsszel olyan, az életünket meghatározó területeken akarja az egyhangú szavazást megváltoztatni, mint az uniós bővítési politika, vagy éppen a külügyek területe - mutatott rá a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba hangsúlyozta, habár az uniós szerződések bizonyos területeken valóban megengedik a minősített többséggel való döntéshozatalt, a Manfred Weber és Brüsszel által javasoltak azonban nem tartoznak közéjük.