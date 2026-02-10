A balos médiumok híresztelése ellenére igenis kampányolt a Tisza Párt Balmazújvárosban

Végül a Tisza Párt által támogatott önkormányzati képviselőjelölt vereséget szenvedett a balmazújvárosi időközi választáson, a fideszes Nagy Zoltán pedig megszerezte a szavazatok 47 százalékát.

Zila János, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is nyilatkozott a témában. Több, egymásnak ellentmondó értékelés és értelmezés született a balmazújvárosi időközi választás eredményéről. Az elemző elmondta, mit olvas ki az egymásnak ellentmondó sajtóbeszámolókból és politikusi nyilatkozatokból, vagy azok hiányából, és tekinthető-e egyfajta prognózisnak a mostani voksolás.