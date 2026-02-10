Rálőttek a nagyteveli polgármesterre

A politikust mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba, állapota azonban nem életveszélyes, sajtóértesülések szerint saját lábán hagyta el az épületet. A rendőrség elfogta az elkövetőt.

Magyar Péter és a Tisza Párt helyi jelöltje, Újvári Szilvia már most politikai terméket próbálnak csinálni a tragikus esetből, ami felháborító - jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Takács Péter szerint az első gondolat ilyenkor egy normális emberben az aggódás lenne, nem pedig a politizálás.