A Politico szerint az ukrán EU-tagsághoz kormányváltás kell Magyarországon

Orbán Viktornak mennie, Magyar Péternek jönnie kell - a Politico publikálta azt az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatalakozást. A tervezet szerint Ukrajna már a reformfolyamat lezárása előtt helyet kaphatna az uniós döntéshozatalban. Ennek a legnagyobb akadálya a lap szerint Orbán Viktor, ugyanis ő következetesen ellenzi Ukrajna EU-tagságát. Így abban bíznak, hogy egy kormányváltás esetén zöld utat kapna a Brüsszeli elképzelés.

A miniszterelnök a híradónknak azt mondta, hogy Kijev foggal-körömmel küzd azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen.

Magyar Péter Ukrajna embere, aki Ukrajna uniós csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást - ezt hangoztatta egy ukrán szakértő. Szerhij Stukanov szerint tökéletes jelölt lenne Magyar Péter egy ukrán-barát kormány élére. Magyar Péter-rajongása mellett a szakértőről az is kiderült, hogy történetesen a Telex külső tudósítója - erre az Alapjogokért Központ vezetője hívta fel a figyelmet. Szántó Miklós kigyűjtött több cikket is a balliberális portálról, amelyeknek szerzője Szerhij Stukanov.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Tisza Párt nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, így belerángatnák hazánkat a háborúba, a pénzünket pedig elküldenék Ukrajnába.