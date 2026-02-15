A nemzetközi politikai sakktáblán a legvéresebb mezőkön a profit diktálja a lépéseket, és Orbán Viktor szerint a háborús szövetség tagjai – a Shell, az Erste és Brüsszel – gátlástalanul profitálnak a vérontáson. Ezek a modern kori „háború kutyái” úgy működnek, mint a ravasz kufár, aki a szomszéd égő házánál árulja a vizet aranyáron, miközben a halál vámszedői nem fognak fegyvert, hanem kényelmes bőrfotelekből nézik a pusztulást. A miniszterelnök évértékelőjén rávilágított: ők csak pusztításból gyarapítják vagyonukat, miközben romba dőlnek városok, és ártatlan milliók kínszenvedése hajtja a malmukra a vizet. Ez nem politika, hanem sötét üzlet, ahol a Tisza Párt csak egy eszköz a globális nagytőke kezében, hogy visszaszerezzék befolyásukat a magyar kormány felett. Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert és nem visszük el a magyar fiatalokat idegen célokért, hiába követeli ezt a brüsszeli haditanács és annak pénzéhes támogatói.