Orbán Viktor megnevezte a kormánypártok igazi ellenfelét

Orbán Viktor: "Az igazi ellenfelünk nem a mai magyar ellenzék, most a DK-ról nem is beszélek. A mi igazi ellenfelünk az Brüsszel, aki egy olyan kormányt akar Magyarországon hatalomra juttatni, amely az adott pillanatban elküldi a magyarok pénzét Ukrajnába, és elküldi a magyar katonákat a háborúba. Ez erről szól, szigorúan hangzik, durván hangzik, de ez a valóság. Ukránpárti, brüsszel-párti, háborúpárti kormányt akarnak Magyarországon. ez az igazi kihívás."