Orbán Viktor szerint a civilizációs kérdésekben az emberek a jobboldalon helyezkednek el

A miniszterelnök Szentendrén nyilatkozott a témáról.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor: ,,A nagy civilizációs kérdésekben az emberek inkább a lehetséges válaszok jobb oldalán helyezkednek el, és nem pedig a bal oldalán, mondok ilyen példákat mondjuk ilyen a migráció, egyik legnagyobb civilizációs kérdés, meggyőződésem, hogy ebben a választókerületben azok vannak többségben akik ne akarják, hogy Magyarországból bevándorló ország legyen egy, kettő,  biztos vagyok abban, hogy ebben a körzetben ez a másik nagy civilizációs kérdés a családok jövőjéről meg a gyereknevelésnek a rendjéről is az emberek leginkább úgy gondolkodnak, ahogy jobboldalon szoktak gondolkodni, ahogy az alkotmány is ilyen." 

 

