Egy millió műholdat lőne fel Elon Musk

Gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk a mesterséges intelligenciáról. Az új technológia ma már a mindennapjaink szerves része. A többi közt ott van a telefonunkban, amikor útvonalat tervezünk, a közösségi médiában, amikor személyre szabott tartalmakat látunk, és az egészségügyben, ahol segíti a gyorsabb és pontosabb diagnózist.